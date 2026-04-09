Nell' uovo di Pasqua? speriamo di trovare la convocazione dell' assessore Saggese l' amaro sarcasmo di Troisi Movimento libero e autonomo

Durante le festività pasquali, alcuni rappresentanti politici hanno espresso desideri ironici riguardo a questioni amministrative ancora irrisolte. In particolare, si spera di ricevere comunicazioni ufficiali tramite posta elettronica certificata che convocano le parti coinvolte in incontri di confronto. Le richieste sono rivolte all’assessore competente nel settore della formazione professionale, con l’obiettivo di avviare un dialogo con le sigle sindacali, senza che siano ancora stati fissati appuntamenti formali.

"Se dovessi esprimere un desiderio per Pasqua, è quello di trovare nell'uovo una bella PEC in cui l'assessore Angelica Saggese finalmente convoca il tavolo con le sigle sindacali della formazione professionale". Non è il cioccolato ad essere amaro in questo caso ma il sarcasmo, ed è quello di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Formazione professionale Campania, il Movimento Libero e Autonomo appoggia Odierna«Il consigliere Odierna ha detto ad alta voce ciò che il nostro Movimento denuncia da mesi: in Campania si è consumato un silenzio cross-legislature,...

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L’uovo di Pasqua: storia, simbolismo e l’evoluzione di un mito tra arte e golositàL’uovo di Pasqua è il simbolo di questa festività. Che sia dipinto o intagliato, di cioccolato o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, in tutto il mondo, l’uovo è il must della ricorrenza pasq ... libreriamo.it

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Nell'intervista al Gr Rai Zelensky ha poi parlato con toni lusinghieri della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "E' una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna s - facebook.com facebook

Poche ore dopo l’entrata in vigore della tregua nell'aggressione militare israelo-americana contro l'Iran, Israele intensifica i propri crimini di guerra/ massacri in Libano. La mattanza di #Beirut: Il copione genocida che #Israele ha messo in atto a Gaza viene ripo x.com