Formazione Ficco Saues alla Regione | Tecniche salvavita obbligatorie per il personale di luoghi pubblici affollati

La Regione ha avviato un provvedimento che rende obbligatorie le tecniche di primo soccorso, come il BLSD, per il personale dei luoghi pubblici con alta affluenza. La proposta, avanzata da un rappresentante del settore, si concentra sulla formazione del personale in tecniche salvavita. La richiesta è stata presentata in una riunione tra le parti interessate e si basa sulla necessità di garantire risposte rapide in situazioni di emergenza.

Rendere obbligatori, per il personale impiegato nei centri pubblici ad alta presenza o affluenza, i BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), cioè le tecniche di primo soccorso che si applicano in caso di arresto cardiaco. E’ l’appello del Saues, il sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria rivolto al Presidente della Regione Campania Roberto Fico. “I dati clinici sono chiari – ricorda il presidente nazionale del Saues Paolo Ficco -: senza un intervento entro i primi 10 minuti dall’evento, il danno cerebrale diventa irreversibile e la defibrillazione perde efficacia, evolvendo spesso in asistolia, quindi con elettrocardiogramma piatto irreversibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Minacce a La Penna, il consiglio è di evitare i luoghi affollati. Ecco cosa sta succedendo dopo Inter Juvedi Redazione JuventusNews24Minacce a La Penna, le forze dell’ordine gli hanno dato un consiglio per la sua salvaguardia. Leggi anche: Galaxy s26 ultra privacy display rileva automaticamente i luoghi affollati e blocca lo schermo