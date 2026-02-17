Minacce a La Penna il consiglio è di evitare i luoghi affollati Ecco cosa sta succedendo dopo Inter Juve

Le forze dell’ordine hanno avvertito La Penna dopo le minacce ricevute, suggerendogli di evitare i luoghi molto affollati. La decisione arriva in seguito alle tensioni scoppiate dopo la partita tra Inter e Juventus, quando l’arbitro ha ricevuto messaggi minacciosi sui social. La Penna, che ha diretto l’incontro, si trova ora in difficoltà e sta valutando come proteggersi meglio.

Minacce a La Penna, le forze dell'ordine gli hanno dato un consiglio per la sua salvaguardia. Ecco di che cosa si tratta. La Juventus osserva con preoccupazione l'escalation di tensione successiva alla sfida di San Siro. Al centro della tempesta c'è Federico La Penna, l'arbitro della gara, che sta vivendo giorni complicati a causa delle gravi minacce ricevute sui social network. Tutto nasce dalle feroci polemiche scaturite dall'espulsione di Kalulu, inesistente e che ha condizionato il derby d'Italia. Come riportato da Il Messaggero, la situazione ha richiesto misure cautelari immediate: i vertici dell' AIA e le forze dell'ordine hanno suggerito al direttore di gara di evitare i luoghi affollati per scongiurare il rischio di essere riconosciuto.