Galaxy s26 ultra privacy display rileva automaticamente i luoghi affollati e blocca lo schermo

Samsung ha annunciato che il Galaxy S26 Ultra blocca automaticamente lo schermo quando rileva luoghi affollati, come i centri commerciali o i mezzi pubblici. Questo nuovo sistema, chiamato Privacy Display, utilizza sensori per individuare le aree con molte persone e nasconde i contenuti, proteggendo la privacy degli utenti. La funzione si attiva senza intervento e garantisce che i dati sensibili rimangano nascosti in ambienti pubblici. La presentazione ufficiale della serie Galaxy S26 è prevista per la prossima settimana.

Samsung si prepara a presentare la serie Galaxy S26 la prossima settimana. Tra le novità in evidenza, la funzione Privacy Display destinata al Galaxy S26 Ultra offre una protezione aggiuntiva per i contenuti visualizzati sullo schermo. L’obiettivo è limitare la visibilità dei dati a chi si trova nelle vicinanze, con un impatto particolare negli spazi pubblici. Di seguito si sintetizzano funzionamento, opzioni di configurazione e motivi che potrebbero giustificare l’aggiornamento. privacy display sul galaxy s26 ultra: funzione hardware per limitare l’angolo di visione. La feature Privacy Display, presentata da Samsung Display durante l’MWC, è una funzione hardware capace di stringere l’ angolo di visione del contenuto sul display, impedendo a chi è accanto di osservare ciò che è mostrato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Galaxy s26 ultra privacy display rileva automaticamente i luoghi affollati e blocca lo schermo Privacy display del galaxy s26 ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spallaIl Privacy Display del Galaxy S26 Ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spalla, perché il telefono utilizza uno schermo che si oscura quando si guarda da angolazioni laterali. Galaxy s26 ultra privacy: come proteggere lo schermo dagli sguardi indesideratiSamsung presenta il nuovo Galaxy S26 Ultra Privacy, perché ha rilevato che molti utenti temono che estranei possano guardare lo schermo mentre usano il telefono in pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Galaxy S26 Ultra e Privacy Display, effetto wow: un video ci anticipa come funziona; Samsung potrebbe aver confermato per sbaglio la data di lancio dei Galaxy S26; Il nuovo Galaxy S26 Ultra punta sulla privacy: addio ai soliti aggiornamenti minimi?; Galaxy S26 Ultra: arrivano i pixel magici e la registrazione parziale. Galaxy S26 Ultra: la fotocamera frontale sarà davvero rivoluzionaria?Samsung potrebbe adottare un sensore Sony sulla fotocamera frontale della serie Galaxy S26 Ultra, migliorando la resa cromatica e il campo visivo. tech.everyeye.it Galaxy S26 Ultra introduce il Privacy Display: lo schermo diventa invisibile agli sguardi lateraliIl Galaxy S26 Ultra e l’intera serie Galaxy S26 saranno presentati ufficialmente il 25 febbraio. La nuova tecnologia Privacy Display si candida a essere una delle caratteristiche distintive del ... cellulare-magazine.it Galaxy S26 Ultra: la fotocamera frontale sarà davvero rivoluzionaria x.com Samsung Galaxy S26 Ultra, un video mostra la (presunta) colorazione bianca facebook