Forlimpopoli | via alle iscrizioni per il nido La Lucciola

A Forlimpopoli sono aperte le iscrizioni per il nido La Lucciola, che si svolgeranno dal 25 aprile al 17 maggio. I genitori interessati possono presentare le domande entro questa finestra temporale. La procedura riguarda i bambini che desiderano frequentare la struttura nel prossimo anno scolastico. Le modalità di iscrizione e ulteriori dettagli sono disponibili presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale del Comune.

? Cosa sapere Aperte le iscrizioni per il nido La Lucciola a Forlimpopoli dal 25 aprile al 17 maggio.. Le rette per l'anno 20262027 variano tra 250 e 430 euro in base all'Isee.. Tra le strade di Forlimpopoli, la gestione delle nuove generazioni si concentra in via Allende 25, dove il nido d’infanzia La Lucciola apre le porte per l’anno educativo 20262027. Il Comune ha stabilito i criteri per l’accesso ai servizi educativi destinati ai piccoli residenti del territorio. Il progetto si rivolge a bambini che, alla scadenza del 30 settembre, avranno un’età compresa tra i 9 e i 32 mesi. Per i più piccoli, ovvero quelli che al 31 dicembre dell’anno di frequenza raggiungeranno tra i 10 e i 12 mesi, l’ingresso nel servizio è garantito esclusivamente dal momento in cui compiranno il dodicesimo mese di vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlimpopoli: via alle iscrizioni per il nido La Lucciola Notizie correlate Servizi educativi, aperte le iscrizioni al nido d'infanzia comunale 'La Lucciola'Sono aperte le iscrizioni al servizio del nido d'infanzia del Comune di Forlimpopoli che per l’anno educativo 20262027 sarà attivo al nido “La... Aprono tre nuovi asilo nido, via alle iscrizioniDa settembre prossimo è prevista l’apertura di tre nuovi asili nido e “il rientro in sede di due servizi ristrutturati con un aumento dell’offerta... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Servizi educativi, aperte le iscrizioni al nido d'infanzia comunale 'La Lucciola'; Iscrizioni aperte al nido comunale di Forlimpopoli. Domande online entro il 17 maggio.