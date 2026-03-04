Aprono tre nuovi asilo nido via alle iscrizioni

Da settembre prossimo, tre nuovi asili nido saranno aperti e due servizi esistenti torneranno operativi dopo lavori di ristrutturazione. L’iniziativa prevede un incremento complessivo di 136 posti disponibili negli asili, offrendo nuove opportunità di iscrizione alle famiglie della zona. Le iscrizioni sono aperte e le strutture sono pronte ad accogliere i bambini.

Da settembre prossimo è prevista l’apertura di tre nuovi asili nido e “il rientro in sede di due servizi ristrutturati con un aumento dell’offerta quantificabile in 136 posti in più per gli asili nido”. L0 ha annunciato ieri Palazzo Vecchio. Nido “Sbarbacipolla” (circa 40 posti, 3-36 mesi) in via Fortini 16, nel Quartiere 3, zona Gavinana, attraverso l’ampliamento dell’immobile esistente, anche qui con la creazione di un Polo 0-6. “Per le strutture di via Campania e Piazzale delle Cascine sarà avviata una procedura pubblica di affidamento in gestione, il nido di via Fortini sarà invece a gestione diretta comunale”, fa sapere l'ammnistrazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Tre nuovi asili nido per 136 posti. Investimenti per quasi 7 milioni. Al via le iscrizioni di grandi e piccoli Asilo nido e scuole dell'infanzia comunali, aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/27Le domande di iscrizione per l'asilo nido 'Tommy Onofri' e le scuole dell'Infanzia potranno essere presentate dal 2 febbraio al 3 marzo Il Servizio... Sri Lanka and Pakistan Face Off in High-Stakes Tri-Series Thriller Una selezione di notizie su Aprono tre nuovi asilo nido via alle... Argomenti discussi: Asili nido, aprono le iscrizioni per il Tartaruga e il Colibrì. Ad Assisi tre nuovi nidi comunali d'infanziaSaranno inaugurati il 26 ottobre e attivi dal 3 novembre i tre nuovi nidi comunali d'infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Si tratta di strutture pubbliche in grado di ... ilmessaggero.it Assisi, opportunità per i genitori . Visita ai tre nuovi asili comunaliUn’opportunità, per i genitori interessati per conoscere i tre nuovi asili nido comunali del territorio: sabato 28 febbraio è in programma l’ Open day con gli asili di Castelnuovo, Petrignano e Rivoto ... lanazione.it