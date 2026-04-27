Forestieri all’arrembaggio di Monteleone di Puglia | giungla di liste fantasma per l’aspettativa retribuita

A Monteleone di Puglia si registra un fenomeno insolito legato alle liste di candidati per l’aspettativa retribuita. In questi giorni, diversi soggetti hanno presentato numerose liste, molte delle quali risultano essere fantasma. La situazione ha attirato l’attenzione, poiché finora il paese si era mantenuto estraneo a episodi simili già verificatisi in altri comuni della provincia di Foggia, in particolare sui Monti Dauni.

Sembra una corsa all’aspettativa elettorale, più che alla poltrona: i presunti candidati al congedo hanno scoperto la piccola Monteleone di Puglia, finora immune dall’odioso fenomeno che ha già creato scompiglio nei paesini della provincia di Foggia, specie sui Monti Dauni.Due anni fa, era.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Aspettativa sindacale non retribuita, Aran: non serve l’iscrizione al sindacatoPer beneficiare dell’aspettativa sindacale non retribuita non è necessario essere iscritti al sindacato che la richiede. "Prenotazioni fantasma fanno saltare la priorità delle visite": l'ultimo allarme sulle liste di attesaLa denuncia del consigliere di Azione, Alessio D'Amato, che ha presentato un'interrogazione a Rocca: "Ricevute oltre 20 segnalazioni" Prenotazioni...