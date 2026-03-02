Prenotazioni fantasma fanno saltare la priorità delle visite | l' ultimo allarme sulle liste di attesa

Recentemente è stato segnalato che le prenotazioni fantasma stanno influendo sulla gestione delle liste di attesa, causando uno slittamento delle priorità per visite ed esami. Questa situazione porta i pazienti ad affrontare tempi di attesa più lunghi del previsto, creando disagi e complicazioni nel percorso di cura. Le autorità sanitarie stanno monitorando la questione per individuare eventuali soluzioni efficaci.

La denuncia del consigliere di Azione, Alessio D'Amato, che ha presentato un'interrogazione a Rocca: "Ricevute oltre 20 segnalazioni" Prenotazioni “fantasma” che farebbero saltare la priorità per visite ed esami, costringendo i pazienti ad attese sempre più lunghe. A denunciare il fenomeno che si starebbe verificando a Roma e nel Lazio è il consigliere regionale di Azione ed ex assessore alla Sanità nella giunta Zingaretti, Alessio D’Amato. Le segnalazioni raccolte negli ultimi giorni, fa sapere, sono almeno 20. Da qui la presentazione di un’interrogazione al presidente della Regione, Francesco Rocca (che ha anche la delega alla... 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: "Liste d'attesa, che fine hanno fatto le proposte per risolvere il problema delle mancate prenotazioni e di un diritto alla salute spesso negato?" Fico ritira la querela contro Report sulle liste d’attesa, era stato l’ultimo atto di De LucaLa Regione Campania ritirerà la querela presentata nei confronti della trasmissione televisiva Report per il servizio dedicato alle liste d’attesa...