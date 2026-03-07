Aspettativa sindacale non retribuita Aran | non serve l’iscrizione al sindacato
L’Aran ha chiarito che per usufruire dell’aspettativa sindacale non retribuita non è richiesta l’iscrizione al sindacato che la richiede. La legge permette ai lavoratori di richiedere questa forma di aspettativa indipendentemente dalla loro adesione al sindacato. La decisione si applica a tutte le categorie di dipendenti pubblici e non implica alcuna condizione di iscrizione preventiva.
Per beneficiare dell’aspettativa sindacale non retribuita non è necessario essere iscritti al sindacato che la richiede. Lo precisa l’Aran in un orientamento pubblicato il 3 marzo, richiamando l’articolo 15 del CCNQ del 4 dicembre 2017. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Distacchi e aspettativa sindacale: firmata l’interpretazione autentica dell’art. 145 del CCNL Scuola. L’Ipotesi di AccordoUn incontro tenutosi il 22 gennaio 2026 presso l’ARAN ha fatto chiarezza su un nodo interpretativo che da tempo generava incertezze.
