Aspettativa sindacale non retribuita Aran | non serve l’iscrizione al sindacato

L’Aran ha chiarito che per usufruire dell’aspettativa sindacale non retribuita non è richiesta l’iscrizione al sindacato che la richiede. La legge permette ai lavoratori di richiedere questa forma di aspettativa indipendentemente dalla loro adesione al sindacato. La decisione si applica a tutte le categorie di dipendenti pubblici e non implica alcuna condizione di iscrizione preventiva.