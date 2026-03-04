Bernini Maire | Risultati record nel 2025 confermata solidità e resilienza modello industriale

Nel 2025, Maire ha registrato risultati record, superando le previsioni di ricavi e Ebitda. Il presidente della società ha dichiarato che l’anno ha confermato la forza e la capacità di resistere alle sfide del modello industriale adottato. La crescita è stata significativa e si è concentrata sull’ulteriore sviluppo delle attività. La società ha evidenziato una stabilità che si mantiene nel tempo.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il 2025 è stato un anno di ulteriore crescita per Maire. Abbiamo raggiunto risultati record, superando le nostre guidance in termini di ricavi e Ebitda, e confermando la solidità e resilienza del nostro modello industriale. Questo è ancor più vero oggi, alla luce del contesto energetico e geopolitico sempre più complesso, in particolare in Medio Oriente dove, con priorità la sicurezza delle nostre persone, non si registrano impatti significativi sulle nostre attività". E' quanto commenta il ceo del gruppo, Alessandro Bernini. "Guardando al futuro, il sistema energetico è in forte crescita, in particolare nel Global South, dove la monetizzazione del gas e le soluzioni dedicate alla transizione continueranno a giocare un ruolo centrale.