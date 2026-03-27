Nel 2025 più ricavi e record di investimenti L' ad Di Foggia | Solidità del nostro modello industriale

Nel 2025 Terna ha registrato un aumento dei ricavi e ha raggiunto un nuovo record di investimenti. L'amministratore delegato ha commentato la solidità del modello industriale dell'azienda, mentre per il 2026 si prevede un avvio caratterizzato da maggiore prudenza e dalla possibilità di un rallentamento nelle attività. La società ha concluso l’anno con risultati positivi, anche se si prospettano sfide per il prossimo periodo.

Terna chiude bene il 2025 con un 2026 che si apre, però, all'insegna della cautela e con la probabilità di rallentamento. Di fronte c'è infatti «un quadro geopolitico che continua a mostrare segnali di deterioramento». Intanto il cda del gestore della rete elettrica italiana ha dato semaforo verde al bilancio 2025 chiuso con i principali indicatori col segno positivo: ricavi a 4,033 miliardi (+9,6% sul 2024), di cui oltre 750 milioni dalle attività non regolate, Ebitda a 2, 75 miliardi (+7,2%), utile netto di gruppo a 1,111 miliardi (+4,7%). C'è il record per gli investimenti a 3,514 miliardi cresciuti del 30,6% «per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale», obiettivo su cui si concentrerà il gruppo anche nel 2026 proprio per arginare i rischi legati al contesto attuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nel 2025 più ricavi e record di investimenti. L'ad Di Foggia: "Solidità del nostro modello industriale" Articoli correlati Terna a gonfie vele, nel 2025 ricavi a +9,6%, utile netto a +4,7%. Di Foggia: “Modello industriale solido”Il Cda di Terna proporrà all’Assemblea degli azionisti l’approvazione di un dividendo complessivo per l’esercizio 2025 di 795. Leggi anche: Bernini (Maire): "Risultati record nel 2025, confermata solidità e resilienza modello industriale" Tutti gli aggiornamenti su Nel 2025 più ricavi e record di... Temi più discussi: Open Fiber, ricavi in crescita nel 2025 e rete FTTH sempre più estesa; FAE Technology, nel 2025 ricavi scendono a 66,5 milioni ma domanda in forte recupero nel 2026; Fincantieri bilancio 2025 record: ricavi, utile e debito; Technogym supera 1 miliardo di ricavi nel 2025. Estra: bilancio 2025 con ricavi a 1,2 miliardi, EBITDA a 155 milioni e utile netto a 37,9 milioniEstra approva bilancio 2025 con ricavi totali di 1,2 miliardi di euro, EBITDA a 155,2 milioni e utile netto a 37,9 milioni, confermando solidità e sviluppo industriale ... maremmanews.it Terna: record di investimenti (3,5 miliardi) nel 2025, aumentano anche ricavi e utiliIn rialzo ebitda ed ebit, proposto dividendo pari a 39,62 centesimi. L'ad Di Foggia: Risultati che testimoniano la solidità del nostro modello e la credibilità del percorso di sviluppo ... msn.com 3 livelli per testare la solidità del resta. Il livello 3 è pura inibizione degli impulsi. Il tuo cane manterrebbe il focus - facebook.com facebook