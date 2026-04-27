Folorunsho il Cagliari riflette sul riscatto

Il finale di stagione del Cagliari sarà decisivo per chiarire alcune questioni di mercato. La squadra sta valutando diverse opzioni in vista della prossima campagna, ma ancora non sono stati definiti i dettagli riguardanti i trasferimenti o le strategie di rafforzamento. La dirigenza sta considerando le prossime mosse in base alle performance recenti e alle esigenze tecniche, in attesa di decisioni ufficiali.

Il finale di stagione del Cagliari servirà anche a sciogliere alcuni nodi di mercato. Tra i casi ancora aperti ci sono quelli di Kilicsoy e Michael Folorunsho, due profili sui quali il club dovrà fare valutazioni precise nelle prossime settimane. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Per Folorunsho, l’annata non è stata semplice. Il centrocampista arrivato dal Napoli ha dovuto fare i conti con un problema al collaterale che lo ha fermato a lungo tra dicembre e febbraio, rallentandone il percorso. Nonostante questo, è riuscito comunque a rendersi utile grazie alla sua disponibilità a occupare più ruoli e a dare equilibrio in diverse zone del campo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Folorunsho, il Cagliari riflette sul riscatto Michael Folorunsho torna al gol in Serie A con il colpo di testa in tuffo sul secondo palo Notizie correlate Cagliari, parla Folorunsho: «Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Il nostro obiettivo…»Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Leggi anche: Cagliari, Liteta e Folorunsho armi nuove per il centrocampo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FOLORUNSHO, FUTURO IN BILICO: IL CAGLIARI RIFLETTE SUL RISCATTO DAL NAPOLI; Folorunsho-Cagliari, riscatto non scontato. Gazzetta - Quasi impossibile venga acquistato alla cifra della scorsa estate; Folorunsho, il Cagliari riflette: pesa la cifra del riscatto; Folorunsho Cagliari, riscatto in bilico: il club riflette sul futuro del centrocampista. Folorunsho Cagliari, riscatto in bilico: il club riflette sul futuro del centrocampistaFolorunsho Cagliari, tra fiducia e dubbi. Il finale di stagione può cambiare tutto relativamente al futuro del giocatore arrivato dal Napoli ... cagliarinews24.com Folorunsho torna a Napoli? Il Cagliari riflette: pesa la cifra del riscattoNelle riflessioni del club sardo pesa anche il fattore anagrafico: i 28 anni compiuti a febbraio rappresentano un elemento da considerare ... tuttonapoli.net FOLORUNSHO, FUTURO IN BILICO: IL CAGLIARI RIFLETTE SUL RISCATTO Il finale di stagione diventa decisivo anche per le valutazioni di mercato. Il Cagliari osserva da vicino la situazione di Michael Folorunsho, arrivato dal Napoli. Secondo La Gazzetta - facebook.com facebook Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: sorpresa Sulemana, fuori Folorunsho x.com