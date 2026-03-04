cagliari liteta e folorunsho armi nuove per il centrocampo

A Cagliari, Liteta e Folorunsho sono le nuove risorse per il centrocampo. Il giovane mediano ha mostrato buone prestazioni durante la sua esperienza con il Parma, mentre l’ex Napoli è tornato in campo da protagonista. La squadra si prepara alla prossima partita contro il Como, con entrambi pronti a contribuire in campo.

Di fretta verso il Como sperando di recuperare più titolari possibile. Il Cagliari dopo i due pareggi consecutivi in emergenza, in casa per 0-0 contro la Lazio e in trasferta per 1-1 a Parma, spera di riprendere a correre veloce nella complessa sfida ai ragazzi di Cesc Fabregas alla Unipol Domus. Fabio Pisacane ritroverà sicuramente Yerry Mina al centro della difesa, con il colombiano che rientra dopo la squalifica rimediata con la Lazio. Ma i fari del tecnico sono puntati soprattutto sulla situazione a centrocampo. A Parma in mezzo al campo, protetto da Michel Adopo e Ibrahim Sulemana, ha giocato il classe 2006 Joseph Liteta (alla terza presenza in questo campionato, dopo le uscite sempre da titolare e sempre fuori casa con Verona e Juventus). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Solo due anni fa giocava per strada in Zambia, adesso è titolare in Serie A. Contro il Como avrà un'altra grande occasione, i rossoblù se lo coccolano

