Cagliari parla Folorunsho | Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto Il nostro obiettivo…

Folorunsho ha parlato recentemente a margine di un evento, confermando di essere in prestito al Cagliari con diritto di riscatto. Ha spiegato che il suo futuro dipende da questa formula contrattuale e ha condiviso alcuni dettagli sui suoi obiettivi con la squadra. La sua dichiarazione si concentra sulla situazione attuale e sui piani per la stagione in corso.

Folorunsho: Vogliamo la salvezza. Mi piacerebbe segnare di nuovoMichael Folorunsho incontra i tifosi al Meet&Greet e parla della sua condizione fisica, del gol a Parma e della sfida contro il Pisa. Folorunsho: «Sono felice di aver scelto Cagliari! Il gruppo è unito. Futuro? Dico questo»Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, ha trattato diverse tematiche a margine dell'incontro coi media in occasione del Meet&Greet