Minaccia col coltello un marinaio Actv impegnato alla guida di un vaporetto | bloccato

Un marinaio dell'Actv è stato minacciato con un coltello mentre era al timone di un vaporetto in Canal Grande. L’uomo ha cercato di far scendere e salire i passeggeri, ma all’improvviso un uomo si è avvicinato e ha estratto il coltello, minacciandolo. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri passeggeri, che hanno assistito increduli. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia, che hanno fermato l’aggressore e recuperato l’arma. La situazione si è conclusa senza feriti

Le minacce con il coltello a un marinaio dell'Actv impegnato a far scendere e salire i passeggeri in un vaporetto della linea 1 in servizio in Canal Grande. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio. L'aggressore è sceso alla fermata di San Marcuola, dileguandosi.

