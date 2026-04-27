Foligno mancano solo i gol a Seravezza Il portiere nega la rete a Khribech nel finale

Nel match tra Seravezza e Foligno, terminato con il risultato di 0-0, il portiere di casa ha parato un tentativo di Khribech nel finale. La partita si è conclusa senza reti, con le formazioni che hanno mantenuto la porta inviolata fino al fischio finale. Tra i protagonisti in campo ci sono stati diversi giocatori, tra cui Lagormarsini, Bajic e Mosti, entrato al 45’ della ripresa.

Seravezza 0 Foligno 0 SERAVEZZA POZZI: Lagormarsini, Bajic, Fabri (45’ st Mosti), Muhic, Lepri, Camarlinghi (19’ st M. Tognoni), Fontanarosa (33’ st Vanzulli), Pucci, Bedin, Mannelli, Mannucci. A disp.: Azioni, Falteri, R. Tognoni, Dalla Riva, Fiore, Lecini. All.: Masitto. FOLIGNO: Mazzoni; Grea, Sbraga, Cottini; Pellegrini, Ceccuzzi, Bosi (41’ st Cichy), Falasca (50’ st Caccavale); Khribech (47’ st Pupo, Tomassini (43’ st Manfredi), Sylla (47’ st Da Pra). A disp.: Rossi, Della Spoletina, Longoni, Bevilacqua. All.: Manni. Arbitro: Burattini di Roma. Note: ammoniti Fabri, Khribech. SERAVEZZA POZZI – Un miracolo del portiere Lagomarsini nel finale nega a Khribech la gioia del gol che avrebbe consentito al Foligno di violare il terreno del Seravezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Foligno, mancano solo i gol a Seravezza. Il portiere nega la rete a Khribech nel finale Notizie correlate A Hojlund mancano solo 2 gol per eguagliare il suo record di 16 gol stagionaliRasmus Hojlund è indubbiamente il colpo più azzeccato di questa stagione, e i suoi numeri lo confermano: ha messo a segno ben 14 gol in stagione. L'Atalanta domina e batte la Cremonese (2-1), il gol di Thorsby arriva solo nel finaleNessun problema per l’Atalanta contro la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima di Serie A. Contenuti di approfondimento Si parla di: L'Umbria di AnticaMente e Artigianando: mostre-mercato con cadenza mensile a Foligno, Todi, Orvieto e Perugia; Foligno, mancano solo i gol a Seravezza. Il portiere nega la rete a Khribech nel finale.