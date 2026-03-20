Rasmus Hojlund ha segnato finora 14 gol in questa stagione e manca solo un gol per raggiungere il suo record personale di 16 reti stagionali. La sua prestazione lo rende uno dei giocatori più in evidenza del campionato e il suo contributo è stato determinante per la squadra. La sua presenza in campo continua a essere un elemento importante nel rendimento complessivo del team.

Rasmus Hojlund è indubbiamente il colpo più azzeccato di questa stagione, e i suoi numeri lo confermano: ha messo a segno ben 14 gol in stagione. Con altre due marcature eguaglierebbe il suo record stagionale. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Hojlund, ne mancano solo 2. Si legge sul Corsport: Un paio di passi ancora e Hojlund eguaglierà se stesso. E con un terzo, beh, sarà grande festa e una nuova era. Mai così tanto in carriera, mai così in costante evoluzione. Calma e attenzione, comunque, c’è ancora un po’ da lavorare, segnare e vincere prima di brindare. Hojlund grandi numeri: 10 gol in Serie A, il suo massimo in Italia e seconda volta in doppia cifra nei cinque campionati top d’Europa, dopo la prima di due anni fa sulla riva Red di Manchester; 3 in Champions; uno in Supercoppa, nella semifinale contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Hojlund mancano solo 2 gol per eguagliare il suo record di 16 gol stagionali

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