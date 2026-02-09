L' Atalanta domina e batte la Cremonese 2-1 il gol di Thorsby arriva solo nel finale

L’Atalanta vince 2-1 contro la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini controlla la partita e si porta in vantaggio con un gol nel primo tempo. La Cremonese prova a reagire, ma riesce ad accorciare le distanze solo nel finale, grazie a un gol di Thorsby. Alla fine, i bergamaschi portano a casa i tre punti senza troppi problemi.

Nessun problema per l’Atalanta contro la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima di Serie A. Sotto il diluvio della New Balance Arena, la formazione allenata da Palladino supera i grigiorossi per 2-1, rilanciando così la propria candidatura per le zone europee. A decidere l’incontro sono stati Krstovic e Zappacosta, entrambi in gol nel primo tempo: solo nel finale, invece, il "punto della bandiera" degli ospiti, firmato da Thorsby. Nel riscaldamento De Ketelaere, inizialmente tra i titolari, è stato costretto a dare forfait, a causa di un risentimento articolare al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L’Atalanta batte la Cremonese 2-1 nel posticipo di lunedì.

Il Torino torna alla vittoria grazie a un gol di Vlasic, interrompendo un lungo periodo di difficoltà e sconfitte consecutive.

Argomenti discussi: Coppa Italia, l'Atalanta domina la Juve e conquista la semifinale; La Juve domina ma quanta fatica per trovare il pari (2-2), ma quel fallo in area su Cabal...Ecco cosa è successo contro la Lazio; Cosenza e Crotone, ecco quanto valgono oggi le calabresi di C - LA CLASSIFICA DEL GIRONE; I 3 motivi che hanno causato la sconfitta della Juventus contro l'Atalanta in Coppa Italia.

Sembra la partita contro l'Atalanta, partita dominata e poi regaliamo un gol. x.com

L’Atalanta domina la Juventus e conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia. I tifosi della Dea hanno vissuto un’altra serata magica nel tempio nerazzurro, dove i ragazzi di Palladino hanno vinto per 3 a 0, grazie ai gol di Scamacca, Sulemana e Pasalic. Il facebook