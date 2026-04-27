Foggia retrocesso in D il punto in Commissione Sport | Grande amarezza ora percorso di rilancio

Durante la riunione dell'8ª Commissione Consiliare allo Sport, si è parlato del retrocesso della squadra di Foggia in serie D. È stato espresso un senso di grande amarezza per l'esito, e si è discusso delle prossime mosse per un possibile percorso di rilancio. La decisione di retrocedere è stata ufficializzata e al centro dell'incontro sono state analizzate le conseguenze di questa scelta.

Foggia retrocesso in serie D, l'amaro esito è stato analizzato e discusso oggi in seno all'8^ Commissione Consiliare allo Sport.“In una città come la nostra, in cui il calcio ha da sempre rappresentato un importante riferimento sociale, culturale e identitario, l'epilogo di questo campionato ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Foggia retrocesso in Serie D: allo Zaccheria fa festa anche la Salernitana Il punto di vista dei supporter. I tifosi tra rabbia e amarezza: "Stiamo naufragando verso la C»È un autentico grido di dolore quello che migliaia di tifosi aquilotti stanno esternando in queste ore, tra sbigottimento, amarezza, rabbia,... Contenuti di approfondimento Siracusa retrocesso con Trapani e Foggia in DUna giornata che resterà amara nella memoria degli aretusei: al Provinciale il Siracusa ha gettato l’ ultima possibilità di salvezza in una partita segnata da alti e bassi, episodi decisivi e nervosis ... lasicilia.it C’era una volta Zemanlandia, il Foggia retrocede in serie D: Un dramma sportivo, chiediamo scusaI rossoneri, che in un passato neanche troppo lontano facevano divertire la serie A con il loro calcio spumeggiante, dicono addio al professionismo dopo la sconfitta con la Salernitana. I patron Casil ... msn.com