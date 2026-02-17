Il punto di vista dei supporter I tifosi tra rabbia e amarezza | Stiamo naufragando verso la C
I tifosi dell'Aquila esprimono tutta la loro frustrazione dopo la sconfitta che li avvicina sempre più alla retrocessione in Serie C. La delusione si fa sentire forte tra gli spalti, dove molti hanno già deciso di abbandonare la speranza. Nei commenti sui social, i supporter descrivono la situazione come un
È un autentico grido di dolore quello che migliaia di tifosi aquilotti stanno esternando in queste ore, tra sbigottimento, amarezza, rabbia, delusione. Nel tritacarne della critica finiscono tutti: dirigenti, giocatori e allenatore: "È uno Spezia sull’orlo del baratro, Donadoni non ha portato la svolta vincente, continuando così la retrocessione si avvicina". Ad evidenziare il livello di insoddisfazione che serpeggia nella tifoseria è lo storico Tiziano Guelfi: "Delusione all’ennesima potenza, sono uscito prima dallo stadio dalla rabbia perché era evidente che lo Spezia non avrebbe recuperato il duplice svantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Candellori: "Ci prendiamo questo punto. Dal punto di vista del gioco stiamo crescendo"
Il punto di vista dei supporters. I tifosi sono sfiduciati e amareggiati: "Così sarà impossibile salvarci»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Governo, il punto di vista di Follini: È l'ora più cruciale, Vannacci può essere inciampo; Programmare con l’AI, il punto di vista dei CISO; Il 2025 è stato un anno positivo dal punto di vista vitivinicolo: ad essere premiato soprattutto lo Chardonnay; Catastrofi naturali, in Italia solo il 7% delle case è assicurato. E nel resto d’Europa?.
Governo, il punto di vista di Follini: È l'ora più cruciale, Vannacci può essere inciampoIl fatto è che non c’è nulla, proprio nulla di tutto questo che evochi certe vaghezze della prima repubblica. C’è piuttosto un intricatissimo nodo politico che andrebbe sciolto, a beneficio della ... adnkronos.com
Ebrei, il punto di vista nascosto della Sinagoga di IldegardaIn assoluta controtendenza con il mondo circostante, Ildegarda di Bingen, nella quinta visione dello Scivias, vede l'immagine della Sinagoga come colei che sale dal deserto esalando profumo appoggiata ... avvenire.it
Ecco la mia intervista di ogg a La Nazione: un punto sul lavoro che stiamo portando avanti e sulle priorità di questi mesi. Scelte, progetti e risposte che stiamo dando alla città, con responsabilità e determinazione. Firenze merita chiarezza, concretezza e tutto il - facebook.com facebook