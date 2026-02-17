I tifosi dell'Aquila esprimono tutta la loro frustrazione dopo la sconfitta che li avvicina sempre più alla retrocessione in Serie C. La delusione si fa sentire forte tra gli spalti, dove molti hanno già deciso di abbandonare la speranza. Nei commenti sui social, i supporter descrivono la situazione come un

È un autentico grido di dolore quello che migliaia di tifosi aquilotti stanno esternando in queste ore, tra sbigottimento, amarezza, rabbia, delusione. Nel tritacarne della critica finiscono tutti: dirigenti, giocatori e allenatore: "È uno Spezia sull’orlo del baratro, Donadoni non ha portato la svolta vincente, continuando così la retrocessione si avvicina". Ad evidenziare il livello di insoddisfazione che serpeggia nella tifoseria è lo storico Tiziano Guelfi: "Delusione all’ennesima potenza, sono uscito prima dallo stadio dalla rabbia perché era evidente che lo Spezia non avrebbe recuperato il duplice svantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il punto di vista dei supporter. I tifosi tra rabbia e amarezza: "Stiamo naufragando verso la C»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.