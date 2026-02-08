Nasce Marrakech il primo ristorante arabo a Foggia nel cuore del Quartiere Ferrovia | Sarà ponte tra culture

A Foggia apre il primo ristorante arabo nel Quartiere Ferrovia. Si chiama Marrakech e promette di essere molto più di un semplice locale. I titolari vogliono creare un punto di incontro tra le diverse culture della città, portando in tavola piatti della tradizione araba. La speranza è che diventi un simbolo di dialogo e fiducia, un luogo dove le persone possano condividere momenti e scoprire nuove tradizioni. La comunità del quartiere si prepara ad accogliere questa novità con curiosità e entusiasmo.

Nel Quartiere Ferrovia nasce un nuovo spazio di dialogo tra culture: cucina araba, tavola condivisa e un messaggio di fiducia nella città. Sabato 14 febbraio aprirà ‘Marrakech’, il primo ristorante arabo della città di Foggia. Un ponte tra comunitàQuello che sorgerà in via Monfalcone 47, non sarà.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

