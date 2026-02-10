Closing completato | il Foggia è ufficialmente di Casillo e De Vitto

Dopo settimane di attese, il passaggio di proprietà del Calcio Foggia 1920 si è concluso ufficialmente. Casillo e De Vitto sono ora i nuovi proprietari del club, che da oggi cambia volto e gestione. La firma sul contratto è arrivata nelle ultime ore, mettendo fine a un periodo di incertezza. I tifosi sperano in un rilancio della squadra, ora sotto una nuova guida.

A distanza di 24 ore dall’annuncio dell’imminente perfezionamento dell’ultima fase del passaggio di proprietà del Calcio Foggia 1920, arriva il closing. Il club è ufficialmente di Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto. La firma è stata apposta questa sera, sempre davanti al notaio Fabrizio Pascucci. Sotto quello stesso studio, tre settimane fa, per ore tifosi e giornalisti sono rimasti assiepati in attesa della fumata bianca. Solo ieri, in occasione della presentazione del nuovo mister, Vincenzo Cangelosi, Casillo aveva comunicato l’arrivo del nullaosta del Tribunale. Oggi l’operazione può dirsi definitivamente conclusa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il Foggia torna nelle mani dei suoi tifosi, con Casillo e De Vitto pronti a guidare il club verso un nuovo capitolo.

La programmazione e la condivisione sono elementi fondamentali per il progetto del 'Modello Foggia', promosso da Casillo e De Vitto.

