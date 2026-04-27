Foggia crollo allo Zaccheria | finisce l’era pro scende in Serie D

Il Foggia ha subito una sconfitta per 1-3 contro la Salernitana allo Zaccheria. Con questa partita, la squadra termina il suo percorso in Serie C e retrocede in Serie D. La partita segna la fine dell’era pro del club nel campionato di terza divisione. La sconfitta ha determinato la classifica finale, che ha portato il Foggia a scendere di categoria.

? Cosa sapere Il Foggia scende in Serie D dopo la sconfitta per 1-3 contro la Salernitana allo Zaccheria.. La retrocessione interrompe un ciclo di sette anni trascorsi dal club nel calcio professionistico.. Il Foggia scivola in Serie D dopo la sconfitta per 1-3 contro la Salernitana nello Zaccheria, ponendo fine a un ciclo di sette anni trascorsi nel calcio professionistico. In uno stadio spettrale e privo di pubblico per via della prima giornata di squalifica, i rossoneri hanno subito il colpo decisivo che ha sancito la loro caduta tra i dilettanti. L’atmosfera nello Zaccheria di questo lunedì 27 aprile è stata pesante, quasi irreale. Senza il calore dei tifosi, il campo è sembrato un luogo deserto dove si è consumata una delle pagine più dolorose della storia del club.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, crollo allo Zaccheria: finisce l’era pro, scende in Serie D Notizie correlate Leggi anche: Foggia retrocesso in Serie D: allo Zaccheria fa festa anche la Salernitana Leggi anche: Foggia-Siracusa, vietato sbagliare: allo ‘Zaccheria’ va in scena la partita della vita Contenuti e approfondimenti Si parla di: Salernitana: Molina si ricandida e si rivede Inglese. Salernitana in crescita: il successo conquistato allo Zaccheria di Foggia visto nelle FOTOStampa Vittoria pesantissima per la Salernitana, che espugna il campo del Foggia con il punteggio di 3-1 e chiude la regular season al terzo posto nel girone C. Un piazzamento strategico in ottica pla ... salernonotizie.it Il Foggia in serie D, i motivi della retrocessione secondo Casillo-De Vitto: Ecco i nostri errori più grandiLa stagione del Foggia si chiude nel modo più amaro possibile. Allo Zaccheria, la sconfitta per 3-1 contro la Salernitana sancisce la retrocessione in Serie D, epilogo di un campionato complicato e ... foggiatoday.it