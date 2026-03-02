L’Unione Europea ha fornito un solo segnale di vita, mantenendo una posizione ambigua sull’Iran. In Italia, i ministri Tajani e Crosetto hanno sostenuto l’attacco statunitense e israeliano, attribuendolo alle politiche di Teheran sul nucleare e sui missili. La posizione italiana appare apertamente subalterna rispetto agli Stati Uniti in questa vicenda.

L'Europa avverte l'Iran che gli attacchi agli alleati del Golfo sono inaccettabili ma non condanna l'offensiva di Trump e Netanyahu La posizione dell’Italia è di totale subalternità agli Stati Uniti. In Parlamento i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno giustificato l’attacco degli Usa e di Israele con l’ostinazione di Teheran sul nucleare e sui missili. Tajani ha replicato alle opposizioni, che gli rinfacciano una postura di subalternità agli Usa, sostenendo che la posizione dell’Italia è quella dell’Europa. Ma qual è la posizione dell’Europa? Dire ondivaga e fumosa è un eufemismo. Ieri la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha convocato il collegio di sicurezza dopo l’attacco in Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’unico segnale di vita dall’Ue: la solita ambiguità sull’Iran

