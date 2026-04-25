A Madrid si avvicina un match di tennis tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo, in programma lunedì 27 aprile per gli ottavi di finale. Cobolli affronta il giocatore paraguayano, che ha superato in precedenza l’americano Tien con un punteggio di 6-4 6-3. La sfida si svolgerà sulla terra battuta della capitale spagnola, con entrambi i tennisti pronti a scendere in campo per avanzare nel torneo.

? Cosa sapere Flavio Cobolli sfida Adolfo Daniel Vallejo a Madrid lunedì 27 aprile per gli ottavi.. Il paraguayano arriva al match dopo aver battuto l'americano Learner Tien per 6-4 6-3.. Lunedì 27 aprile a Madrid, il numero 13 del ranking ATP Flavio Cobolli dovrà superare l’ostacolo del paraguayano Adolfo Daniel Vallejo per assicurarsi un posto agli ottavi di finale del Masters 1000. Il ventitreenne romano, che attualmente occupa la decima posizione nel tabellone spagnolo, arriva in questa fase del torneo dopo aver ribaltato il match contro l’argentino Ugo Carabelli. La sfida imminente mette di fronte due giocatori in momenti diversi della carriera: da una parte l’italiano, dall’altra il ventunenne sudamericano, al suo miglior piazzamento storico con la dodicesima posizione mondiale (96° nel ranking ATP).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Cobolli contro l’imbattibile Vallejo: sfida agli ottavi

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