FITAV Roma al centro delle decisioni | il Consiglio Federale apre il cantiere di primavera

Il Consiglio Federale si è riunito a Roma nel mese di aprile, segnando un momento importante per la FITAV. La sede della riunione è stata scelta proprio nella capitale, e l’incontro ha attirato l’attenzione dell’intera federazione. La riunione di primavera ha visto l’elaborazione di decisioni che riguardano varie questioni legate alle attività sportive e alla gestione federale. L’appuntamento si inserisce tra gli eventi principali del calendario federale di quest’anno.

La FITAV rimette al centro Roma per la riunione di aprile del Consiglio Federale, inserendo l’appuntamento tra le principali notizie della giornata federale. Il vertice si svolge nella Sala A del Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano, sede ormai simbolica dei passaggi più importanti della vita istituzionale del tiro a volo italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web...🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate FITAV, Consiglio Federale a Roma: tesseramento 2026, nuovi delegati e Women’s CommitteeSeconda riunione dell’anno per il Consiglio Federale FITAV nella sede del Palazzo delle Federazioni Sportive: focus su tesseramento, impiantistica... Leggi anche: Figc, consiglio federale in corso, Gravina illustrerà ai presidenti delle leghe di A e B il suo progetto