Figc consiglio federale in corso Gravina illustrerà ai presidenti delle leghe di A e B il suo progetto

È in corso il consiglio federale della Figc, durante il quale il presidente Gravina spiegherà ai rappresentanti delle leghe di Serie A e B il suo progetto. L'attenzione si concentra su una proposta presentata da Gabriele. La riunione coinvolge i presidenti delle due serie e si svolge in un clima di attesa. La discussione riguarda aspetti organizzativi e strategici del calcio nazionale.

È in corso il consiglio federale. L’argomento più caldo è relativo alla proposta di Gabriele Gravina di introdurre il professionismo arbitrale, Tuttosport “Il presidente federale ha già illustrato al designatore Rocchi e al vicepresidente vicario Aia Massini il suo progetto, ispirato al Pgmol inglese: la nuova società, partecipata al 100% dalla Figc ma con contributi economici da Serie A e B, prenderebbe in gestione i fischietti di vertice, prenderebbe in gestione i fischietti di vertice. I punti da sistemare sono numerosi, a partire dal contratto, ma gli obiettivi sono chiari: aumenta-re il livello, aggiungere tutele, ridurre le fibrillazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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