FITAV Consiglio Federale a Roma | tesseramento 2026 nuovi delegati e Women’s Committee

Seconda riunione dell’anno per il Consiglio Federale FITAV nella sede del Palazzo delle Federazioni Sportive: focus su tesseramento, impiantistica per l’alto livello e nuove nomine territoriali. Si è svolta nella Sala A del Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano, a Roma, la seconda seduta del 2026 del Consiglio Federale della Federazione Italiana Tiro a Volo. A partire dalle 10.30 di mercoledì 25 febbraio, i consiglieri hanno affrontato diversi punti all’ordine del giorno, tra proposte per il tesseramento 2026, nomine regionali e delibere di natura tecnico-amministrativa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Partito Democratico, chiuso il tesseramento: aderiscono tre nuovi sindaciTempo di lettura: < 1 minuto Il 31 dicembre si è chiusa la campagna di adesione al Partito Democratico per l’anno 2025 con 269 nuovi iscritti che,...

La figlia di Davide Tizzano si candida nel consiglio federaleL'annuncio è stato dato da Rossano Galtarossa che per Fic Futura si candiderà alla presidenza della Federcanottaggio, vacante dopo la morte...

Discussioni sull' argomento Il Consiglio Federale a Roma per la riunione di febbraio; Collegio Tecnico Giuridico, pronta la bozza del programma Contributi 2026 per P.O. e alto livello; A Montecatini il Campionato Invernale del Settore Giovanile; Primo raduno Tecnico per gli Azzurri del Trap.

Lo ha deciso il Consiglio federale della Confederazione svizzera - facebook.com facebook

Come comunicato dal Consiglio federale, il presidente Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen firmeranno il pacchetto di accordi Svizzera-Ue il 2 marzo a Bruxelles. x.com