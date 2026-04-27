fisco e norme scatta il nuovo obbligo del pos integrato

Da gennaio scatta l’obbligo di utilizzare il POS integrato per pagamenti elettronici presso i registratori di cassa. La normativa riguarda molte attività commerciali e richiede l’adozione di sistemi che colleghino le apparecchiature di pagamento ai registratori di cassa. La scelta di implementare questa tecnologia comporta costi e complessità di gestione, fattori che preoccupano molti commercianti. La norma mira a incentivare i pagamenti elettronici e a migliorare la tracciabilità delle transazioni.

IL REGISTRATORE di cassa può diventare un problema. Non tanto per quello che fa, ma per quanto costa e per quanto è complicato da gestire. Dal 20 aprile, infatti, sono scattate le sanzioni per gli esercenti che non hanno collegato il Pos al registratore telematico, come previsto dalle nuove norme sulla tracciabilità dei pagamenti elettronici introdotte di recente nel nostro Paese. Si tratta di una scadenza che, per molti commercianti di tutta la Penisola, segna l’inizio di una corsa contro il tempo ma anche l’occasione per ripensare il modo in cui viene gestita la cassa della loro attività. Il conto alla rovescia è partito lo scorso 5 marzo, con l’attivazione del servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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