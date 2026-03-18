Arzago aggredirono carabinieri fuori servizio intervenuti per un furto in abitazione | arrestato dopo mesi il complice 37enne

Nella notte di sabato 14 marzo, i carabinieri della Sezione Radiomobile e quelli della Compagnia di Pioltello sono intervenuti ad Arzago d’Adda per un furto in abitazione. Durante l’operazione, sono stati aggrediti da un uomo fuori servizio. Dopo alcuni mesi, è stato arrestato un 37enne, ritenuto complice dell’episodio.

Arzago d’Adda. La notte di sabato 14 marzo i carabinieri della Sezione Radiomobile, con l’aiuto dei colleghi della Compagnia di Pioltello, hanno arrestato N.A., 37enne di nazionalità albanese residente a Cassano d’Adda, ritenuto il complice dell’aggressione ai danni di due militari che si è consumata il 12 ottobre dello scorso anno, ad Arzago d’Adda. Quel giorno, due carabinieri liberi dal servizio avevano notato movimenti sospetti in via del Parco e sorpreso due uomini mentre tentavano di forzare l’ingresso dell’abitazione di un 85enne. I malviventi avevano reagito usando spray urticante e arnesi da scasso, ferendo i militari, che avevano riportato rispettivamente 30 e 15 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Il complice lo abbandona, rapinatore in fuga arrestato da finanziere fuori servizioE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un... Tenta il furto in un’abitazione: arrestato dai carabinieri, caccia ai compliciTentato furto in un’abitazione al Quadrivio di Campagna, dove nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di...