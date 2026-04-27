A Firenze, alcuni giovani di destra sono stati schedati all’interno di un liceo, mentre un altro studente ha ricevuto minacce. Il partito di estrema destra ha annunciato un’interrogazione parlamentare sull’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando ancora una volta come, in alcune situazioni, si continui a puntare il dito contro chi esprime opinioni diverse.

Se c’è una cosa che di tanto in tanto da sinistra ripropongono all’Italia, e di cui sembrano proprio far fatica a liberarsi è l’abitudine di criminalizzare chi non la pensa come loro. E in casi estremi questo può sfociare addirittura in vere e proprie “schedature” anche dei giovani che da destra fanno politica nelle scuole. Ne abbiamo avuto prova con l’ultima assemblea del liceo Machiavelli Capponi, avvenuta venerdì 24 aprile al Teatro Aurora Scandicci di Firenze, in cui sono state proiettate le immagini dei militanti identitari. Volti dati in pasto alla platea, come se fossero dei ricercati da Far West. Non sono mancate le informazioni sulle sedi di Fratelli d’Italia e Casaggì in città, che evidentemente sono le più riconosciute e sensibili.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Firenze, schedati i giovani di destra in un liceo e minacciato uno studente. FdI annuncia un’interrogazione parlamentare

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