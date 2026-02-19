Genova l’incontro Salis-antifascisti diventa caso nazionale | FdI annuncia interrogazione parlamentare

L’incontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e i rappresentanti di Genova Antifascista ha scatenato un acceso dibattito a livello nazionale. La discussione si è concentrata su presunte provocazioni durante l’appuntamento, che ha attirato l’attenzione di Fratelli d’Italia. Il partito annuncia ora un’interrogazione parlamentare, puntando il dito contro le accuse di intolleranza. La polemica si è estesa anche sui social, con commenti di vari esponenti politici. La vicenda si svolge nel cuore della città, tra tensioni e scontri verbali.

Roma, 19 feb – L'incontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e una delegazione di Genova Antifascista non resta confinato al dibattito cittadino. Dopo le dichiarazioni del primo cittadino sulla presunta "inopportunità" di alcune presenze politiche in città, la vicenda approda sul piano nazionale con una presa di posizione formale di Fratelli d'Italia. La Salis incontra gli antifascisti a Palazzo Tursi: scoppia il caso. Il deputato Federico Mollicone definisce "sconcertante" il confronto istituzionale avvenuto a Palazzo Tursi e reso noto dallo stesso Sindaco. Non per il tema oggetto del colloquio, precisa, ma per la natura dell'interlocutore.