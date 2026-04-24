25 aprile e primo maggio in Toscana | modifiche al servizio dei bus

In vista delle festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026, il servizio di trasporto pubblico su gomma in Toscana subirà alcune modifiche. Le variazioni interesseranno tutto il territorio regionale e saranno in vigore durante le date indicate. La modifica ai servizi di bus è stata comunicata dall'azienda di trasporto locale e riguarda gli orari e le corse previste durante le festività.

FIRENZE – In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026, il servizio di trasporto pubblico su gomma in Toscana subirà alcune variazioni su tutto il territorio regionale. A comunicarlo è Autolinee Toscane, che ha predisposto un piano di modifiche agli orari e alle corse per adeguare il servizio alle diverse esigenze di mobilità tipiche dei giorni festivi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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