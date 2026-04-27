La Lega di Firenze ha annunciato l’attivazione di un numero WhatsApp dedicato ai cittadini, per ricevere segnalazioni su problemi e disagi presenti in città. La novità mira a creare un canale diretto tra i residenti e l’associazione politica, che invita a condividere eventuali criticità riscontrate nel territorio. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su modalità o tempi di risposta.

FIRENZE – La Lega – come informa un comunicato – vara una nuova iniziativa a Firenze: “Lanciamo un numero whatsapp per i fiorentini a cui segnalare criticità e disagi. Saremo da pungolo nei confronti dell’amministrazione perché noi siamo Lega-ti a Firenze”. “Riteniamo – continua la nota – che sia importante e doveroso come la politica si rapporti quotidianamente con i cittadini per intercettare le loro necessità. Da questa premessa, nasce, dunque, la nostra iniziativa che prevede di mettere a disposizione un numero da utilizzare, da parte dei fiorentini, per inviarci dei messaggi whatsapp in cui segnalare criticità e disagi presenti nei vari Quartieri della città.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: le Lega lancia un whatsapp per affrontare i problemi della città. Il numero dedicato

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