Imparare le basi della potatura di alberi e piante | in città il corso dedicato

In città è partito un corso pratico per chi vuole imparare a potare alberi e piante correttamente. La lezione si rivolge a chi desidera lavorare nel rispetto della biologia delle piante, con tecniche semplici e concrete. Un’esperienza utile per chi vuole prendersi cura del verde urbano in modo responsabile.

Un percorso formativo dedicato a chi desidera imparare a potare alberi e piante in modo corretto, consapevole e rispettoso della loro biologia. Organizzato dall'Università popolare di Trieste, prenderà il via martedì 3 marzo e si terrà all’Itis – Azienda pubblica di servizi alla persona.Il corso, gratuito per i soci Upt e Itis, si svolgerà in tre lezioni settimanali della durata di due ore ciascuna, dalle 16 alle 18, fino al 17 marzo. A guidare i partecipanti sarà l'agronomo Michele Cecchini. Pensato come percorso introduttivo per adulti, il corso si rivolge a chi desidera acquisire competenze di base sulla potatura, utili sia in ambito domestico sia per la cura del verde ornamentale e degli alberi da frutto.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Imparare La Potatura

Da alcune settimane, lungo la scarpata autostradale, sono stati effettuati interventi di potatura sugli alberi di eucalipto che formavano una fitte foresta ai lati della strada.

A San Casciano si tiene un corso per imparare le basi della costruzione in bambù.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Imparare La Potatura

Argomenti discussi: Nuovi corsi gratuiti al My Net Garage!; Nasce la Piccola Compagnia Teatrale di Mugello da Fiaba: cercasi giovani talenti tra gli 8 e i 10 anni; Settimana delle STEM: non è magia, è scienza! 3 esperimenti 'wow' (e puliti) da fare con i bambini; Corso di fumetto con Fede Butticè. A Santena. In biblioteca.

Imparare le basi della potatura di alberi e piante: in città il corso dedicatoUn percorso formativo dedicato a chi desidera imparare a potare alberi e piante in modo corretto, consapevole e rispettoso della loro biologia. Organizzato dall'Università popolare di Trieste, prender ... triesteprima.it

Acquerello per ragazziL’obiettivo del corso è fornire ai corsisti le basi della tecnica dell’acquerello, in modo da poter iniziare a dipingere in modo più consapevole. Il corso è rivolto a principianti che desiderano ... ecodibergamo.it

Un incontro pomeridiano dedicato a chi vuole imparare le basi del ricamo in un clima rilassato, caldo e accogliente. Ago, filo e tessuti americani diventano una pausa creativa, accompagnata da una merenda condivisa. Non è una lezione scolastica, è un mo facebook