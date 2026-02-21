Taranto accusa | tentato furto da auto arrestato 57enne Polizia

A Taranto, un uomo di 57 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di rubare un'auto nel centro città. Secondo i rilievi, l'uomo si sarebbe avvicinato a un veicolo parcheggiato e avrebbe cercato di forzarne la serratura. Gli agenti, intervenuti prontamente, lo hanno bloccato prima che riuscisse a portare a termine il furto. La polizia ha portato l’uomo in commissariato per ulteriori verifiche.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 57 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato. Il personale della Squadra Volante questa notte ha ricevuto la segnalazione circa la presenza di un uomo vestito di scuro che era intento a forzare le serrature di alcune auto in sosta in via Crotone. I poliziotti hanno individuato la persona segnalata che in quel momento era china sulla serratura di un'utilitaria con l'intento di forzarla. Il presunto ladro, accortosi della presenza dell'auto della Polizia, ha provato invano ad eludere il controllo, nascondendo l'arnese che stava maneggiando per forzare la serratura dell'auto.