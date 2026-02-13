Il rapper italiano Kento ha pubblicato venerdì 13 gennaio il videoclip di “Ragazzo dei ’90”, brano che unisce sonorità reggae e Hip Hop, prodotto da Duccio B per Cabiria Record e Redgoldgreen Label su Rockstar Riddim, e lo ha accompagnato con un video diretto da Marco Bellini che mostra immagini di strada e ricordi degli anni ’90.

È online da venerdì 13 gennaio il videoclip di “ Ragazzo dei ’90 ”, il nuovo brano di Kento, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e prodotto da Duccio B per Cabiria Record & Redgoldgreen Label su Rockstar Riddim. Con “Ragazzo dei ’90” Kento mette in rima memoria e presente, trasformando l’immaginario di un’intera generazione in una chiave di lettura dell’oggi. Il brano attraversa cultura Hip Hop, reggae e controcultura, restituendo uno sguardo lucido e diretto su ciò che quegli anni hanno lasciato in eredità. Non nostalgia, ma consapevolezza: la parola diventa presa di posizione e identità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Ragazzo dei ’90”, il nuovo videoclip di Kento tra reggae e Hip Hop

