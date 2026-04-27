Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie | È un crimine contro la storia dello spettacolo italiano | VIDEO

Fiorello ha espresso il suo dissenso riguardo alla vendita del Teatro delle Vittorie, definendola un atto che danneggia la storia dello spettacolo italiano. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo e tra gli appassionati, mentre la Rai ha annunciato di aver deciso di vendere l’immobile. La questione riguarda il futuro di un teatro considerato simbolo di molte tappe della cultura teatrale nazionale.

Fiorello protesta contro la vendita del Teatro delle Vittorie da parte della Rai: lo showman, infatti, si è recato davanti l’ingresso dello stabile e, insieme al collega Fabrizio Biggio, ha affisso dei cartelli con su scritto “Questo teatro non è in vendita” e “Questo teatro non si dovrebbe vendere”. Lo showman, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dichiarato: “È un crimine contro la storia dello spettacolo italiano. Questo teatro non di dovrebbe vendere, non si dovrebbe neanche pensare di venderlo, per quello che si è vissuto là dentro, per il grande varietà, i grandi Fantastico di Pippo Baudo, e poi Raffaella Carrà, Mina. Tutti i grandi dello spettacolo sono stati qua dentro”.🔗 Leggi su Tpi.it

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