Fiorello ha fatto un appello a Celentano durante la puntata di La Pennicanza, dopo aver commentato il suo recente provino. Nella stessa puntata, Corona (che si è presentato come un personaggio finto) ha dichiarato che molte persone vorrebbero vederlo morto. La discussione si è accesa tra i vari ospiti, creando un clima teso nello studio.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno iniziato la settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 16 febbraio dove non sono mancati i complimenti alla squadra olimpica italiana. Ma anche l’appello ad Adriano Celentano perché torni a Sanremo. E poi l’intervento del finto Fabrizio Corona che tutti davano per spacciato. Fiorello, l’applauso per gli Azzurri alle Olimpiadi invernali 2026. Fiorello apre la puntata con un focus sulle Olimpiadi: “Facciamo un applauso alla squadra olimpica! Con 22 medaglie siamo secondi, sono così tante che se le indossi tutte insieme ti scambiano per Tony Effe! “. E continua: “ Queste sono le Olimpiadi delle donne! Facciamo ancora un applauso per Federica Brignone, addirittura vedere le avversarie inginocchiate a lei! Ha avuto una frattura al piatto tibiale e in dieci mesi ha vinto due ori!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, l’appello a Celentano. E Corona (fake): “Tutti mi vogliono morto?”

