Nella puntata di lunedì 20 aprile de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto lo show. Durante la trasmissione, Fiorello ha espresso apprezzamenti nei confronti di Monica Maggioni. Contestualmente, sono stati sollevati commenti critici riguardo al palinsesto della Rai. La puntata ha visto quindi un mix di complimenti e polemiche, con i due conduttori protagonisti di un dibattito che ha coinvolto vari aspetti della programmazione televisiva.

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano la nuova settimana de La Pennicanza conducendo la puntata di lunedì 20 aprile. Lo show è ricco di notizie, satira e interventi vip. Sicuramente la videochiamata più prestigiosa che Fiorello riceve in diretta è quella di Monica Maggioni che presenta in anteprima su Rai Radio2 la nuova stagione di Newsroom. Le anticipazioni della giornalista, ex Presidente Rai, come ci tiene a sottolineare lo showman, sono notevoli e viene voglia di sintonizzarsi subito su Rai 3. Ma nel corso della puntata Fiorello e Biggio danno ampio spazio alle scenette comiche, a cominciare dall’aneddoto su Al Bano e Pupo per terminare col solito spassosissimo collegamento col finto Sal Da Vinci e il suo gigante papillon.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, elogio a Monica Maggioni e polemica sul palinsesto Rai

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