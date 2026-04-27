Finisce il Fuorisalone inizia il business | i gadget gratis compaiono su Vinted a prezzi folli

Dopo la conclusione del Fuorisalone, inizia il mercato del riuso e della rivendita online. Su piattaforme di compravendita, vengono messi in vendita gadget e oggetti ricevuti gratuitamente durante l’evento, spesso a prezzi molto elevati. Questi articoli, distribuiti senza costi, vengono acquistati a cifre elevate da utenti che cercano di ottenere un profitto. La dinamica si svolge tra offerta e domanda, senza interventi ufficiali di regolamentazione.

Tutti gli oggetti hanno un prezzo e, se si tratta di gadget ricevuti gratuitamente, quel prezzo significa solo una cosa: guadagno. Netto. Dopo la grande abbuffata di gadget della Design Week - distribuiti gratuitamente, ça va sans dire - quegli stessi articoli sono già comparsi sulle piattaforme.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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