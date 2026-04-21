Si finge comandante dei carabinieri per truffare un’anziana | arrestato un immigrato a Milano

Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver cercato di truffare un'anziana fingendosi il comandante dei carabinieri di Moscova. Secondo quanto ricostruito, l’individuo si è presentato come ufficiale delle forze dell’ordine e ha tentato di ottenere denaro dalla vittima con un pretesto legato a un’indagine. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al fermo dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità giudiziarie.

Si è finto “il comandante dei carabinieri di Moscova” per truffare un’anziana a Milano ma, nella serata di venerdì, i carabinieri della Stazione Greco Milanese hanno arrestato per tentata truffa aggravata un 36enne originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora in Italia, nullafacente, pregiudicato per reati specifici. Brava la signora ha chiamare subito i veri carabinieri che lo hanno preso con le mani nel sacco. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in zona Niguarda per un tentativo di truffa con il metodo del “finto carabiniere”. A chiamare il 112 era stato un conoscente della vittima che si trovava in casa della donna, una...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Si finge comandante dei carabinieri per truffare un’anziana: arrestato un immigrato a Milano Notizie correlate Gaggi, si finge carabiniere per truffare un’anziana: 48enne catanese arrestato in flagranzaÈ stato arrestato in flagranza un 48enne originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai... Si finge marescialla per truffare anziana nel Casertano: incastrata dalle telecamereTempo di lettura: < 1 minutoSi è finta marescialla dei carabinieri per truffare un’anziana, cui aveva precedentemente telefonato avvertendola... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si finge comandante dei carabinieri, la vittima sventa la truffa e chiama il 112; Si finge comandante dei carabinieri di via Moscova, 36 enne dello Sri Lanka arrestato per tentata truffa; Cerca di truffare una 75enne a Milano: arrestato uomo di 36 anni. Decisiva la segnalazione di un amico della vittima; Si fa consegnare 8mila euro da un anziano con la truffa del finto carabiniere: 20enne arrestato in flagranza. Si finge comandante dei carabinieri, la vittima sventa la truffa e chiama il 112Una 74 enne residente in zona Greco, a Milano, passa la comunicazione all'assistente sanitario che si finge il marito mentre lei avverte le forze dell'ordine ... rainews.it Milano, «sono il comandante dei carabinieri di via Moscova»: la truffa al telefono ad un'anziana si trasforma in trappola: arrestato 36enneLa vittima designata, una donna di 75 anni, grazie all’aiuto di un amico, ha trasformato il tentativo di raggiro in una trappola per i truffatori ... milano.corriere.it | Ferrari Hypersail Alla Milano Design Week 2026, Ferrari ha presentato la livrea ufficiale e le caratteristiche tecniche di Hypersail: il futuristico monoscafo foiling di 100 piedi (30 m), realizzato in collaborazione tra il Tech Team Ferrari, il Ferrari Design Studio e - facebook.com facebook Caso escort e calciatori a Milano: quanto hanno speso i calciatori L'indagine della Procura di Milano su un giro di prostituzione vede comparire il nome di una settantina di calciatori. Rischiano qualcosa #Tuttosport x.com