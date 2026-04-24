Un’azienda del Chietino premiata per affidabilità e qualità ai Credit reputation awards 2026

Un'azienda del Chietino ha ricevuto un riconoscimento ai Credit reputation awards 2026. La Strever di San Salvo è stata premiata per la sua affidabilità, puntualità e qualità nella gestione dei rapporti con il sistema del credito. La cerimonia si è svolta recentemente, attirando l'attenzione sulla reputazione dell'impresa nella regione. Il premio si basa su valutazioni legate alla puntualità nei pagamenti e alla solidità delle relazioni commerciali.

La Strever di San Salvo è stata premiata per affidabilità, puntualità e qualità nella gestione dei rapporti con il sistema del credito ai Credit reputation awards 2026. Il riconoscimento, promosso da CentraleRisk, premia le eccellenze che si sono distinte per una crescente attenzione ad una.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Alpha General Contractor premiata ai Le Fonti Awards nel dicembre 2025 per eccellenza costruttivaAlpha General Contractor è stata ufficialmente riconosciuta come eccellenza nel settore del Construction Management durante la cerimonia del Gran... GLAAD Media Awards 2026: trionfano “Stranger Things” e “Heated Rivalry”. Quinta Brunson premiata con il Vanguard AwardLa notte di Los Angeles si è tinta d’arcobaleno per la 37ª edizione dei GLAAD Media Awards. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso riempimento dei serbatoi; Chieti-Yancheng, prosegue la collaborazione: delegazione cinese in visita tra aziende e istituzioni; Acqua nel Chietino, risultati sulla potabilità attesi nelle prossime 24-36 ore; Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso il riempimento dei serbatoi. Un’azienda del Chietino premiata per affidabilità e qualità ai Credit reputation awards 2026Le tre imprese, appartenenti a settori differenti e con fatturati eterogenei, rappresentano uno spaccato significativo dell’eccellenza imprenditoriale abruzzesi realtà che, pur in un contesto economic ... chietitoday.it Il Comune di San Vito Chietino si congratula con i concittadini Alberto Iezzi, Sebastiano Costantini e Antonio Olivastri per il prezioso contributo offerto, con professionalità, impegno e competenza, alla vittoria del campionato di Eccellenza da parte del Lanciano - facebook.com facebook Buongiorno da San Vito Chietino (CH) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #30marzo x.com