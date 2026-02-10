Dopo due mesi di digiuno, la Reggiana torna a sorridere. I biancorossi vincono 1-0 contro il Mantova e conquistano tre punti importanti. La squadra di mister Lorenzo Rubinacci dimostra carattere e determinazione, portando a casa una vittoria che mancava da tempo.

Reggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Buona la prima per mister Lorenzo Rubinacci: la Reggiana lotta e si prende una vittoria attesissima. Charlys decide il derby del Po col Mantova con un grande gol al nono minuto. L'ultima vittoria risaliva all'8 di dicembre, proprio col Mantova e sempre per 1-0. Decisiva anche la decisione del Var, al minuto 80', di annullare il gol del pareggio di Marras: fallo di Mancuso su Micai che era rimasto a terra dolorante. Domenica si torna in campo: a Empoli, alle ore 17.15. Oggi tre punti d'oro: granata a quota 24 punti e ancora ai playout, perchè l'Entella ha battuto 3-1 il Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Reggiana, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0

Approfondimenti su Reggiana Mantova

Dopo due mesi di digiuno, la Reggiana torna a sorridere.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Reggiana Mantova

Argomenti discussi: Catanzaro, vittoria e sorpasso playoff: Liberali e D’Alessandro stendono la Reggiana FOTO; La Reggiana riparte e porta a casa un punto: con la Juve Stabia è 1 a 1; Serie B, il Venezia si prende la vetta. Frosinone frena, Monza e Palermo si avvicinano; Le pagelle di Reggiana-Juve Stabia: Gondo finalmente in gol, Girma ispirato, Portanova in ombra.

Regianna, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0Decide tutto una perla di Charlys, un bellissimo tiro a giro al nono minuto. Poi tanta attenzione e battaglia, e finisce così; buona la prima di mister Rubinacci ... ilrestodelcarlino.it

DIRETTA/ Reggiana Mantova (risultato finale 1-0): tre punti d’oro! (10 febbraio 2026)Diretta Reggiana Mantova, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mapei Stadium per il venticinquattresimo turno di Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

#Catanzaro, finalmente 2026: Liberali decisivo, Reggiana battuta. Gli Highlights - facebook.com facebook