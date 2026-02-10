Dopo due mesi di digiuno, la Reggiana torna a sorridere. La squadra di mister Rubinacci supera 1-0 il Mantova in una partita combattuta e piena di intensità. I tifosi aspettavano questa vittoria da tempo e alla fine sono stati premiati, con la squadra che ha dato tutto sul campo per conquistare i tre punti.

Reggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Buona la prima per mister Lorenzo Rubinacci: la Reggiana lotta e si prende una vittoria attesissima. Charlys decide il derby del Po col Mantova con un grande gol al nono minuto. L'ultima vittoria risaliva all'8 di dicembre, proprio col Mantova e sempre per 1-0. Decisiva anche la decisione del Var, al minuto 80', di annullare il gol del pareggio di Marras: fallo di Mancuso su Micai che era rimasto a terra dolorante. Domenica si torna in campo: a Empoli, alle ore 17.15. Oggi tre punti d'oro: granata a quota 24 punti e ancora ai playout, perchè l'Entella ha battuto 3-1 il Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Regianna, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0

