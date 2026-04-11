Sabato 11 aprile 2026, alle ore 18.00, il Pala AGSM AIM accoglie il terzo incontro della semifinale playoff tra Rana Verona e Lube Civitanova. La partita rappresenta un momento chiave per le due squadre in vista della finale Scudetto. Entrambe le formazioni si affrontano in un match che potrebbe decidere l’accesso alla fase successiva della competizione.

Il Pala AGSM AIM ospita alle ore 18.00 di questo sabato 11 aprile 2026 il terzo atto della semifinale playoff maschile tra Rana Verona e Lube Civitanova. Con la serie attualmente congelata sul pareggio di 1-1, lo scontro veronese si gioca la possibilità di accorciare le distanze verso la finale Scudetto in un clima di massima tensione tattica. Equilibrio tecnico e correzioni tattiche dopo i primi due match. La sfida tra le due formazioni ha preso direzioni opposte nelle prime due sfide della serie. Nel primo incontro, la squadra di casa ha dominato grazie alla lucidità di Christenson, il cui palleggio ha permesso di alimentare l’attacco con Keita, Darlan e Mozic. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona-Civitanova: scontro decisivo per la finale Scudetto

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