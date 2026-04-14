Film in uscita questa settimana al cinema 13 aprile – 19 aprile

Questa settimana nei cinema italiani vengono proiettati diversi film, con date di uscita dal 13 al 19 aprile. Tra le nuove uscite ci sono pellicole di vari generi, alcune delle quali sono attese da tempo. La programmazione comprende anche titoli internazionali e produzioni italiane, che saranno disponibili nelle sale di tutto il paese durante questa settimana.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 13 aprile al 19 aprile. Il silenzio degli innocenti. Data di uscita: 13 aprile 2026 Regia: Jonathan Demme Cast: Frankie Faison, Maria Skorobogatov, Stuart Rudin, Frank Seals Jr Genere: Thriller, Stati Uniti 1991, 118 min. Il figlio più bello. Data di uscita: 13 aprile 2026 Regia: Giovanni Piperno, Stefano Rulli Genere: Documentario, Italia 2025, 81 min. Film di Stato. Data di uscita: 14 aprile 2026 Regia: Roland Sejko Genere: Documentario, Italia 2025, 78 min. A Year in London. Data di uscita: 14 aprile 2026 Regia: Flaminia Graziadei Cast: Melanie Liburd, Nina Pons, Matteo Bassi, Carlotta Morelli Genere: Drammatico, Italia 2026, 90 min.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (13 aprile – 19 aprile) Film in uscita questa settimana al cinema (26 gennaio – 1 febbraio)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio. Film in uscita questa settimana al cinema (23 febbraio – 1 marzo)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 23 febbraio al 1 marzo. Opening to Alice In Wonderland (Live-Action) 2010 DVD (April 6, 2010 version) Fukada in gara a Cannes: "Nel mio film una storia Lgbtq". In concorso con Nagi Notes. "Amo raccontare le donne". #ANSA - facebook.com facebook Appuntamenti su #Tv2000 #14aprile #ViaggioApostolico di #PapaLeoneXIV in #Algeria in diretta dalle ore 11.55 ore 21.10 film Bakhita di Giacomo Campiotti #guidatv #film #intrattenimento #storieitaliane #biopic #informazione #teatro #cinema x.com