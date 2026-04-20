Film in uscita questa settimana al cinema 20 aprile – 26 aprile

Questa settimana nei cinema italiani vengono distribuiti diversi film che arriveranno nelle sale tra il 20 e il 26 aprile. Tra le nuove uscite ci sono commedie, drammi e titoli di diversi generi, pronti a intrattenere il pubblico. Le sale cinematografiche si preparano ad accogliere gli spettatori con proposte variegate, alcune delle quali sono state anticipate da trailer e campagne pubblicitarie. La programmazione offre quindi diverse scelte per gli appassionati di cinema.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 20 aprile al 26 aprile. Tabù – Egon Schiele. Data di uscita: 20 aprile 2026 Regia: Michele Mally Genere: Documentario, 2026, 90 min. Prima dell’alba. Data di uscita: 20 aprile 2026 Regia: Richard Linklater Cast: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Hanno Poschl Genere: Sentimentale, Stati Uniti, Australia, Svizzera 1995, 105 min. Agnus Dei. Data di uscita: 20 aprile 2026 Regia: Massimiliano Camaiti (II) Genere: Documentario, Italia 2025, 115 min. Eva. Data di uscita: 21 aprile 2026 Regia: Emanuela Rossi Cast: Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Antonio Gerardi Genere: Drammatico, Italia 2025, 98 min.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (20 aprile – 26 aprile) Tutti i 49 film sequel in uscita nel 2026 al cinema Quale aspettate di più Notizie correlate Film in uscita questa settimana al cinema (13 aprile – 19 aprile)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 13 aprile al 19 aprile. Film in uscita questa settimana al cinema (26 gennaio – 1 febbraio)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cineprime, ecco le nostre recensioni dei film in uscita questa settimana; Film in Streaming in uscita questa settimana: Vita privata e le novità dal 13 aprile; I film in streaming in Italia: Wish dal 3 aprile su Disney+; CinemaCon 2026, le anteprime dei 16 film più attesi della stagione. Film in Streaming in uscita questa settimana: Vita privata e le novità dal 13 aprileDal ritorno di Spider-Man su Disney+ a quello di Jodie Foster su NOW: ecco tutti i film in uscita questa settimana in streaming su NOW, Disney+, Netflix, Prime Video, Paramount+, Apple TV e HBO Max. comingsoon.it Film in streaming in uscita questa settimana: Ella McCAy - Perfettamente Imperfetta e tutte le altre novità dal 2 febbraioDa Netflix a Prime Video, da Disney+ a NOW passando per HBO Max, Paramount+ ed AppleTV: ecco tutti i nuovi film in uscita in streaming dal 2 all'8 febbraio 2026. Indice NOW NETFLIX DISNEY+ HBO MAX ... comingsoon.it L'attrice francese è la protagonista del film ispirato allo scandalo miliardario di Liliane Bettencourt, ereditiera de L’Oréal: “La pellicola svela il suo lato meno noto” - facebook.com facebook EPN: al Museo del Cinema di Roma la conclusione del progetto “Psicologia e Film” x.com