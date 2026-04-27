Ceferin contrario al commissariamento della FIGC a rischio Euro2032 e squadre fuori dalle coppe

Il presidente dell'UEFA ha espresso opposizione all'ipotesi di commissariamento della Federazione italiana di calcio, definendola inaccettabile. Ha inoltre dichiarato che, in caso di intervento esterno, potrebbe decidere di escludere le squadre italiane dalle competizioni europee e di revocare l’assegnazione degli Europei del 2032 all’Italia. La questione riguarda le tensioni tra le istituzioni sportive e le autorità italiane sulla gestione del calcio nazionale.