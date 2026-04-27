Le notizie sul possibile commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio tornano a essere al centro delle discussioni. Il dirigente incaricato sta valutando attentamente la situazione e ha contattato alcuni giuristi per approfondimenti legali. Nel frattempo, il Governo ha manifestato la propria volontà di intervenire, aumentando la pressione sulla questione. La decisione finale sembra ancora lontana, ma le mosse in atto indicano una fase di valutazione accurata.

Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: «Mai parlato di dubbi, sono un ragazzo rispettoso» Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Tra gelo e ‘tradimenti’ Commissariamento FIGC, Ceferin minaccia! Niente Euro 2032 in Italia e club fuori dalle coppe europee Indagine arbitri, il fascicolo...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - FIGC, Buonfiglio ora si muove per il commissariamento, ma con prudenza! Contattati alcuni giuristi

Notizie correlate

Buonfiglio dice no ad un commissariamento della FIGC: «Probabilmente andrei a casa io. Vi spiego perché non è possibile». Bocciata la proposta di Abodi e LotitoJuventus Women, ritorno di Girelli? La clausola che può cambiare tutto Muharemovic Juve, asta in estate per il difensore del Sassuolo.

Ferri (Sky): “Ora il commissariamento della Figc potrebbe diventare reale”Il direttore di Sky Sport Federico Ferri inquadra la giornata di oggi in una cornice che va ben oltre l’indagine su Rocchi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Buonfiglio Commissariamento Figc? Dovrei preoccuparmi anche di qualcun altro; Bufera Rocchi, Abodi contro la Figc: Ci saranno conseguenze. Torna l'ombra del commissariamento; Ripescaggio dell'Italia ai Mondiali? Abodi e Buonfiglio dicono 'no'; Buonfiglio Commissariamento Figc? Dovrei preoccuparmi anche di qualcun altro.

FIGC, Buonfiglio ora si muove per il commissariamento, ma con prudenza! Contattati alcuni giuristi, intanto il Governo mette pressioneL’ipotesi di un commissariamento della FIGC torna con forza al centro del dibattito sul futuro del calcio italiano. Dopo il caso che ha coinvolto i vertici arbitrali e dopo le autosospensioni di ... calcionews24.com

Commissariamento FIGC, il caso Rocchi apre uno scontro istituzionale: governo e CONI su linee diverse. Cosa ne sarà del calcio italiano?Commissariamento FIGC, il caso Rocchi apre uno scontro istituzionale: governo e CONI su linee diverse. Cosa ne sarà del calcio italiano? calcionews24.com

Oggi insieme al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Cons. Angelosanto, il Presidente del @coninews Buonfiglio, il Presidente del @CIPnotizie De Sanctis e la Presidente @ucei_it Ottolenghi ho sottoscritto a @Palazzo_Chigi la Dichiarazi x.com

“I ripescaggi a mio avviso sono offensivi, nel senso che sarebbe davvero un’elemosina e non credo che ne abbiamo bisogno: abbiamo bisogno di ricostruire un’identità, che non si inventa dalla sera alla mattina”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, - facebook.com facebook